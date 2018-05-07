Глава СБУ обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак обвинил российских военных в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году, в результате которого 30 человек погибли и более 100 пострадали.
При этом он обвинил российских военных в причастности к обстрелу. Грицак утверждает, что "операцией с территории РФ руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ, генерал-майор Степан Ярощук, а в Донецке — полковник ВС РФ Александр Цаплюк (позывной "Горец"), координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Максим Власов (позывной "Югра")".
Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против РФ. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, ряд исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались газовых контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".