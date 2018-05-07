В Литве пообещали починить систему транзитного контроля только к 9 мая

ВИЛЬНЮС, 7 мая — РИА Новости. В связи с поломкой Национальной системы транзитного контроля Литвы образовались очереди на границе России и Литвы, система не будет работать до 9 мая, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель отдела по коммуникациям литовской таможни Витас Волунгявичюс.
По его совам, поломка системы произошла в субботу 5 числа, "если ее удастся устранить раньше, то мы на своем сайте опубликуем эту информацию".
Ранее пресс-служба калининградской областной таможни сообщила, что около 200 большегрузных автомобилей ждут въезда в Литву с территории Калининградской области из-за программного сбоя на литовской стороне. По данным таможни, литовская сторона осуществляет прием и оформление грузовых транспортных средств с периодичностью два-четыре автомобиля в час. В таможне отметили, что для решения проблемы потребуется время, и рекомендовали воспользоваться паромным сообщением или осуществлять транзитные перевозки на остальную часть РФ через Польшу.