Полиция предоставила охрану депутату Рады, которого избили в Киеве

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Депутату Верховной рады от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Мустафе Найему, которого избили 30 марта в Киеве, предоставили охрану, сообщил в понедельник глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Найем 30 марта сообщил, что после дорожного конфликта в центре Киева находится в больнице. Полиция задержала трех участников этого инцидента. Четвертого подозреваемого задержали в Азербайджане.

"В рамках уголовного судопроизводства гражданин Мустафа Найем обеспечен физической охраной работниками полиции на тот период, который мы посчитаем нужным", — сказал Князев на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.