МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Так называемое представительство президента Украины в Крыму разработало меры по противодействию "российской агрессии", рассказал порталу obozrevatel.ua постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

План "неотложных мер по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму" на 2018-2019 годы планируется обнародовать в июне. По словам Бабина, после его утверждения представительство намерено начать работу над проектом "стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения".

Постпред также прокомментировал идею экс-депутата Рады Рефата Чубарова "отобрать у России Крымский мост". Бабин считает, что подобные предложения станут актуальными лишь после реализации планов по "освобождению" полуострова. "Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях", — заявил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины и лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отобрать у России Крымский мост и сделать все, чтобы препятствовать движению транспорта. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. На полуострове заявили, что подобные заявления вызывают улыбку и ничего более.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>