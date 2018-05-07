МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Так называемое представительство президента Украины в Крыму разработало меры по противодействию "российской агрессии", рассказал порталу obozrevatel.ua постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Постпред также прокомментировал идею экс-депутата Рады Рефата Чубарова "отобрать у России Крымский мост". Бабин считает, что подобные предложения станут актуальными лишь после реализации планов по "освобождению" полуострова. "Сейчас мы, к сожалению, немного в других условиях", — заявил он.
Ранее депутат Верховной рады Украины и лидер объединения "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров предложил отобрать у России Крымский мост и сделать все, чтобы препятствовать движению транспорта. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. На полуострове заявили, что подобные заявления вызывают улыбку и ничего более.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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