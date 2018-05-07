Полиция Украины перейдет на усиленный режим работы

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Украинская полиция 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями, заявил в понедельник глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
По его словам, полиция прогнозирует напряжение обстановки не только в Киеве, но и ряде регионов страны, в частности Запорожской и Днепропетровской областях.
На Украине 8 мая отмечают в четвертый раз День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.