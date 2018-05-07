Захарова назвала ситуацию вокруг инцидента в Солсбери "невозможным позором"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию вокруг Солсбери, где были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь, "британской возней" и охарактеризовала ее как "невозможный позор".

"На прошлой неделе в англоязычных СМИ, как минимум, дважды ("Файненшл Таймс", "Нью-Йорк Таймс"), цитировался глава ОЗХО Ахмед Узюмджю, заявивший, что против Скрипалей применили от 50 до 100 граммов "Новичка". По оценке экспертов, такого количества химического отравляющего вещества достаточно, чтобы отравить жителей всех близлежащих к месту происшествия кварталов, а не то, что двух человек", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом, отметила она, до этого сообщалось, что анализ проб, проведённый специалистами ОЗХО на местах, показал, что обнаруженный химикат очень устойчив к погодным условиям. Таким образом, подчеркнула дипломат, "улетучиться он так просто и быстро не мог".

"А вот в пятницу в той же самой Организации по запрещению химического оружия был опубликован пресс-релиз, в котором говорится, что ОЗХО не может установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Тем самым Секретарит дезавуировал заявления своего руководителя", — продолжила Захарова.

"У меня вопрос: так кто говорил правду? Гендиректор ОЗХО или Секретариат ОЗХО? Какой же невозможный позор вся эта британская возня вокруг Солсбери", — добавила она.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.