РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Эксперт оценил возможный успех шиитских партий на выборах в Ливане

14:3407.05.2018
01761
© AFP 2018 / Mahmoud ZayyatПредвыборная агитация на улице города Адайсса на юге ЛиванаПредвыборная агитация на улице города Адайсса на юге Ливана
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидирование шиитских партий на парламентских выборах в Ливане (как показывают предварительные итоги) может привести к серьезному политическому обострению, суннитская партия "Мустакбаль" может уйти в бойкот, однако риска новой гражданской войны в стране нет, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Голосование на парламентских выборах в городе Сидон, Ливан. 6 мая 2018
© REUTERS / Ali Hashisho
В Ливане завершились парламентские выборы
Шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" совместно со своими политическими союзниками лидируют по предварительным результатам парламентских выборов в Ливане. Списки кандидатов от "Хезболлах" и "Амаль", по неофициальным данным, одержали победу во всех трех округах южного Ливана, где их позиции традиционно сильны. Они также лидируют во втором округе Бейрута, в третьем горного Ливана, и в трех округах в Бекаа, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". В Бейруте и на севере страны, по сравнению с последними выборами 2009 года, наблюдается спад популярности суннитской партии "Мустакбаль", которую возглавляет премьер-министр страны Саад Харири.

Таким образом, шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" в союзе с СПД смогут взять больше 60 депутатских кресел из 128 мест в парламенте, что будет считаться большинством.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Ливанское правительство укрепило безопасность и экономику, заявил Трамп
"Этот показатель конечно, без всякого сомнения, говорит об усилении проиранских сил в Ливане. Ни Израиль, ни Саудовская Аравия не смирятся с таким развитием событий", — заявил Демиденко РИА Новости.

"Будет обострение политической ситуации, но ситуация не перерастет в полномасштабную гражданскую войну. Предпосылок для разрастания какого-то серьезного гражданского конфликта пока нет", — считает эксперт.

Он отметил, что для него лично такой результат шиитских партий оказался неожиданным: он полагал, что будет либо победа "Мустакбаль", либо примерно равный результат у двух основных партий. Демиденко не исключил, что ситуацию необходимо рассмотреть и через призму событий сирийского кризиса, в котором Хезболлах активно задействована и благодаря которому получила серьезные политические дивиденды.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время пресс-конференции в Ванкувере, Канада. 16 января 2018
© AFP 2018 / Don MacKinnon
"Хезболлах" угрожает безопасности Ливана, считает Тиллерсон
По словам Демиденко, в парламенте будут серьезные препирательства по поводу формирования кабмина и по всем остальным важнейшим для страны политическим и экономическим вопросам. "Суннитская оппозиция, поддерживаемая Саудовской Аравией, может просто уйти в глухой бойкот, и будет выкручивать руки шиитскому большинству, блокируя какие-то важные моменты, в частности, связанные с формированием правительства. Так просто Харири не уступит", — отметил Демиденко.

Союзник "Хезболлах", христианская партия "Свободное патриотическое движение" (СПД), на которую опирается действующий президент страны Мишель Аун, взяла депутатские кресла в большинстве округов страны. Христианская партия "Ливанские силы", ориентированная на поддержку ряда западных государств, также смогла укрепить свои позиции по предварительным результатам прошедших выборов на фоне поражения второй прозападной христианской партии "Катаэб Любнания".

Демиденко отметил, что такой результат свидетельствует о том, что христианская община Ливана расколота и не монолитна. "Часть христиан ориентируется на победителя", — заявил эксперт. Он напомнил, что СПД в союзе с "Хезболлах" еще с 2005 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции CEDRE. 6 апреля 2018
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Ливан получит более $11 миллиардов для развития экономики, сообщил Макрон
"На юге страны могут предъявить обвинения Хезболле в том, что они включили административный, финансовый ресурс, заставили шиитов голосовать… но обвинения будут иметь локальный характер", — заявил Демиденко в ответ на вопрос о возможных обвинениях со стороны "Мустакбаль" в возможных подтасовках результатов.

Довольно невысокую явку населения (49,2%) эксперт объяснил "усталостью" населения от постоянной политической нестабильности в стране с 2005 года. При этом он не исключил роста интереса у населения к участию в политической жизни через два-три года в связи с возможным изменением политического ландшафта.

Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах после того, как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности. На 128 мест в парламенте претендовали 976 зарегистрированных кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена