Эксперт оценил возможный успех шиитских партий на выборах в Ливане

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидирование шиитских партий на парламентских выборах в Ливане (как показывают предварительные итоги) может привести к серьезному политическому обострению, суннитская партия "Мустакбаль" может уйти в бойкот, однако риска новой гражданской войны в стране нет, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

Шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" совместно со своими политическими союзниками лидируют по предварительным результатам парламентских выборов в Ливане. Списки кандидатов от "Хезболлах" и "Амаль", по неофициальным данным, одержали победу во всех трех округах южного Ливана, где их позиции традиционно сильны. Они также лидируют во втором округе Бейрута, в третьем горного Ливана, и в трех округах в Бекаа, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". В Бейруте и на севере страны, по сравнению с последними выборами 2009 года, наблюдается спад популярности суннитской партии "Мустакбаль", которую возглавляет премьер-министр страны Саад Харири.

Таким образом, шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" в союзе с СПД смогут взять больше 60 депутатских кресел из 128 мест в парламенте, что будет считаться большинством.

"Этот показатель конечно, без всякого сомнения, говорит об усилении проиранских сил в Ливане. Ни Израиль, ни Саудовская Аравия не смирятся с таким развитием событий", — заявил Демиденко РИА Новости.

"Будет обострение политической ситуации, но ситуация не перерастет в полномасштабную гражданскую войну. Предпосылок для разрастания какого-то серьезного гражданского конфликта пока нет", — считает эксперт.

Он отметил, что для него лично такой результат шиитских партий оказался неожиданным: он полагал, что будет либо победа "Мустакбаль", либо примерно равный результат у двух основных партий. Демиденко не исключил, что ситуацию необходимо рассмотреть и через призму событий сирийского кризиса, в котором Хезболлах активно задействована и благодаря которому получила серьезные политические дивиденды.

По словам Демиденко, в парламенте будут серьезные препирательства по поводу формирования кабмина и по всем остальным важнейшим для страны политическим и экономическим вопросам. "Суннитская оппозиция, поддерживаемая Саудовской Аравией, может просто уйти в глухой бойкот, и будет выкручивать руки шиитскому большинству, блокируя какие-то важные моменты, в частности, связанные с формированием правительства. Так просто Харири не уступит", — отметил Демиденко.

Союзник "Хезболлах", христианская партия "Свободное патриотическое движение" (СПД), на которую опирается действующий президент страны Мишель Аун, взяла депутатские кресла в большинстве округов страны. Христианская партия "Ливанские силы", ориентированная на поддержку ряда западных государств, также смогла укрепить свои позиции по предварительным результатам прошедших выборов на фоне поражения второй прозападной христианской партии "Катаэб Любнания".

Демиденко отметил, что такой результат свидетельствует о том, что христианская община Ливана расколота и не монолитна. "Часть христиан ориентируется на победителя", — заявил эксперт. Он напомнил, что СПД в союзе с "Хезболлах" еще с 2005 года.

"На юге страны могут предъявить обвинения Хезболле в том, что они включили административный, финансовый ресурс, заставили шиитов голосовать… но обвинения будут иметь локальный характер", — заявил Демиденко в ответ на вопрос о возможных обвинениях со стороны "Мустакбаль" в возможных подтасовках результатов.

Довольно невысокую явку населения (49,2%) эксперт объяснил "усталостью" населения от постоянной политической нестабильности в стране с 2005 года. При этом он не исключил роста интереса у населения к участию в политической жизни через два-три года в связи с возможным изменением политического ландшафта.

Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах после того, как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности. На 128 мест в парламенте претендовали 976 зарегистрированных кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами.