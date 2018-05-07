Эксперт оценил возможный успех шиитских партий на выборах в Ливане

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лидирование шиитских партий на парламентских выборах в Ливане (как показывают предварительные итоги) может привести к серьезному политическому обострению, суннитская партия "Мустакбаль" может уйти в бойкот, однако риска новой гражданской войны в стране нет, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.
Таким образом, шиитские партии "Хезболлах" и "Амаль" в союзе с СПД смогут взять больше 60 депутатских кресел из 128 мест в парламенте, что будет считаться большинством.
"Будет обострение политической ситуации, но ситуация не перерастет в полномасштабную гражданскую войну. Предпосылок для разрастания какого-то серьезного гражданского конфликта пока нет", — считает эксперт.
Он отметил, что для него лично такой результат шиитских партий оказался неожиданным: он полагал, что будет либо победа "Мустакбаль", либо примерно равный результат у двух основных партий. Демиденко не исключил, что ситуацию необходимо рассмотреть и через призму событий сирийского кризиса, в котором Хезболлах активно задействована и благодаря которому получила серьезные политические дивиденды.
Союзник "Хезболлах", христианская партия "Свободное патриотическое движение" (СПД), на которую опирается действующий президент страны Мишель Аун, взяла депутатские кресла в большинстве округов страны. Христианская партия "Ливанские силы", ориентированная на поддержку ряда западных государств, также смогла укрепить свои позиции по предварительным результатам прошедших выборов на фоне поражения второй прозападной христианской партии "Катаэб Любнания".
Демиденко отметил, что такой результат свидетельствует о том, что христианская община Ливана расколота и не монолитна. "Часть христиан ориентируется на победителя", — заявил эксперт. Он напомнил, что СПД в союзе с "Хезболлах" еще с 2005 года.
Довольно невысокую явку населения (49,2%) эксперт объяснил "усталостью" населения от постоянной политической нестабильности в стране с 2005 года. При этом он не исключил роста интереса у населения к участию в политической жизни через два-три года в связи с возможным изменением политического ландшафта.
Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах после того, как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности. На 128 мест в парламенте претендовали 976 зарегистрированных кандидатов, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами.