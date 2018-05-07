В Германии подтвердили данные о визите Меркель в Сочи

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.
Также во время брифинга Деммер отметила, что канцлер Германии поддерживает постоянный контакт с российским президентом. Она добавила, что правительство ФРГ "проводит последовательную линию в отношении России, есть конфликты, и об этом следует говорить".
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Меркель 18 мая посетит Сочи и проведет переговоры с Владимиром Путиным.