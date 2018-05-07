В Германии подтвердили данные о визите Меркель в Сочи

БЕРЛИН, 7 мая — РИА Новости. Кабмин ФРГ подтвердил визит канцлера Ангелы Меркель в Сочи 18 мая, заявили РИА Новости в пресс-службе правительства.

"На правительственном брифинге заместитель официального представителя федерального правительства Ульрике Деммер только что подтвердила, что поездка в Сочи состоится 18 мая. Остальная информация с нашей стороны будет обнародована позднее", — говорится в сообщении, полученном в ответ на запрос РИА Новости.

Также во время брифинга Деммер отметила, что канцлер Германии поддерживает постоянный контакт с российским президентом. Она добавила, что правительство ФРГ "проводит последовательную линию в отношении России, есть конфликты, и об этом следует говорить".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Меркель 18 мая посетит Сочи и проведет переговоры с Владимиром Путиным.