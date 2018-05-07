Ясности по встрече Лаврова и Помпео нет, заявили в МИД

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ясности и конкретики по встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео нет, Москва ждёт сигнала от Вашингтона о готовности к ее организации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Пока, к сожалению, ясности нет. Понятно, что у госсекретаря (США) сразу после вступления в должность график крайне интенсивный и подвижный. Как только мы услышим от американской стороны сигнал о том, что такая встреча возможна, мы приступим к ее подготовке, но пока ничего нет конкретного", — сказал РИА Новости Рябков.