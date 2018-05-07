В Берлине самолет совершил внеплановую посадку из-за отказа двигателя

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Мюнхена в Хельсинки с 158 пассажирами на борту, совершил внеплановую посадку в берлинском аэропорту Тегель из-за отказа одного из двигателей, сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя аэропорта.

По его словам, самолет Airbus 321 с одним работающим двигателем без проблем совершил посадку в аэропорту Берлина около 10.00 по местному времени (11.00 мск). Посадку самолета с целью контроля сопровождала пожарная команда аэропорта. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что в настоящий момент воздушное судно проходит проверку и ремонт в аэропорту Тегель. О пассажирах позаботилась авиакомпания.