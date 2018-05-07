Журналистка ударила микрофоном фаната, пристававшего к ней в прямом эфире

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Журналистка канала Fox Sports Mexico Мария Фернанда Мора набросилась с микрофоном на футбольного фаната, который стал щупать ее во время эфира. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Мора вела репортаж у стадиона города Гвадалахара после матча, в котором местная команда победила клуб из Торонто. Девушку окружили празднующие болельщики, и мужчина, стоящий сзади нее, стал ее трогать.

Мора позволила оператору доснять сюжет, после чего развернулась, ударила фаната микрофоном несколько раз и что-то ему сказала. Он что-то ответил ей и ушел.

Журналистка отметила в Twitter, что не жалеет о своей реакции.

"То, что произошло со мной в четверг, случается с тысячами женщин в общественных местах каждый день. Разница в том, что со мной это прошло во время прямого включения, и я решила защитить себя", — приводит ее слова Daily Mail.

Пользователи Twitter поддержали журналистку с помощью хэштега #UnaSomosTodas (Одна как мы все).