В Иерусалиме появились дорожные указатели "Посольство США"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая — РИА Новости. Мэр Иерусалима Нир Баркат установил в городе первый дорожный указатель с надписью "Посольство США" за неделю до переезда дипломатической миссии из Тель-Авива, сообщила РИА Новости представитель муниципалитета.

Знаки на трех языках — иврите, арабском и английском — появились в окрестностях одного из зданий американского генконсульства, которое в следующий понедельник, 14 мая, сменит вывеску во исполнение решения президента США Дональда Трампа.

"Это не мечта, это реальность. Сегодня утром я взволнован и горд (тем, что пришло время – ред.) установить первые знаки посольства США в Иерусалиме", — сказал Баркат, которого процитировала собеседница агентства.

"Я благодарен президенту Трампу за то, что этот исторический момент настает. Иерусалим — вечная столица еврейского народа, и мир начинает признавать этот факт", — добавил мэр.

Он лично влез на стремянку, чтобы закрепить на столбе черно-белый информационный указатель в виде стрелки.

Американское посольство переезжает в Иерусалим по решению Трампа, который в декабре прошлого года признал город столицей Израиля. Практически весь остальной мир продолжает считать статус Иерусалима одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, а пока этого не произошло, держит свои посольства в Тель-Авиве.

Перенос американского посольства приурочен к 14 мая — дню 70-летия образования Израиля. Пока он будет носить символический характер со сменой вывески на здании, размещением там посла и небольшой группы сотрудников. Полноценная релокация, как ожидается, займет больше времени и потребует освоения всего принадлежащего американцам земельного участка в Иерусалиме.