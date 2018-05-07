На Украине выставили на аукцион "декоммунизированный" памятник Ленину

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости. Управление жилищно-коммунального хозяйства городского совета Изюма Харьковской области выставило на аукцион бронзовый памятник Ленину, который был демонтирован в ходе декоммунизации на Украине, следует из объявления в электронной базе госсзакупок Prozorro.

Бронзовый памятник был отлит в Киеве, высота скульптуры в полный рост составляет 3,75 метра. В сообщении не указано, где именно находился этот памятник до демонтажа.

Начальная цена на лот выставлена в размере 522,5 тысячи гривен (почти 20 тысяч долларов), аукцион назначен на 17 мая.

В августе прошлого года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщал, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине были демонтированы в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи монументов Ленину. По словам Вятровича, "Ленина в городах больше нет", но, возможно, памятники остались в сельской местности и на территории предприятий.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.