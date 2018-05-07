Пекин и Токио запустят механизм связи для предотвращения инцидентов

ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что Китай и Япония готовятся к официальному запуску механизма связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.
Ранее агентство Киодо сообщило, что лидеры Китая и Японии должны договориться о создании в ближайшее время двустороннего механизма связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе на фоне сохранения территориальных противоречий.
"Китай и Япония разделяют общую цель по урегулированию кризисов в Восточно-Китайском море. Установление такого механизма поможет укреплению взаимного доверия. В настоящее время соответствующие ведомства двух стран занимаются приготовлениями для официального запуска этого механизма", — заявил в понедельник на брифинге Гэн Шуан на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.
По данным Киодо, заключение договоренности ожидается во время переговоров в Токио премьер-министра Японии Синдзо Абэ с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна на полях намеченного на 9 мая трехстороннего саммита лидеров двух стран и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.
Спорный архипелаг Сэнкаку особенно осложняет японо-китайские отношения с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.