Пекин и Токио запустят механизм связи для предотвращения инцидентов

ПЕКИН, 7 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подтвердил, что Китай и Япония готовятся к официальному запуску механизма связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.

Ранее агентство Киодо сообщило, что лидеры Китая и Японии должны договориться о создании в ближайшее время двустороннего механизма связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе на фоне сохранения территориальных противоречий.

"Китай и Япония разделяют общую цель по урегулированию кризисов в Восточно-Китайском море. Установление такого механизма поможет укреплению взаимного доверия. В настоящее время соответствующие ведомства двух стран занимаются приготовлениями для официального запуска этого механизма", — заявил в понедельник на брифинге Гэн Шуан на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Он добавил, что механизм предполагает меры связи между судами и самолётами двух стран, не оговаривает географическую зону, в которой будет применяться.

По данным Киодо, заключение договоренности ожидается во время переговоров в Токио премьер-министра Японии Синдзо Абэ с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна на полях намеченного на 9 мая трехстороннего саммита лидеров двух стран и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

При этом, как утверждает агентство со ссылкой на осведомленные источники, Китай и Япония при договоренности о запуске механизма связи не будут упоминать спорные необитаемые острове Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Вместе с тем, как сообщает Киодо, Китай настаивает на том, чтобы эти острова, на которые также претендуют власти Тайваня, были упомянуты.

Спорный архипелаг Сэнкаку особенно осложняет японо-китайские отношения с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.