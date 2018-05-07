МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ответ Тегерана в случае выхода США из ядерной сделки будет болезненным для Вашингтона, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

"Выход США из СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому — ред.) — дело непростое, действия Ирана в ответ на этот шаг будут невообразимыми и весьма болезненными для Америки", — приводит телекомпания IRIB его слова.

Он отметил, что Тегеран разработал различного рода опции на случай, если США выйдут из ядерной сделки, а сам выход станет поворотным моментом в формировании еще большего недоверия к правящей верхушке США, сообщает телекомпания.

По словам Касеми, Иран не станет первым выходить из ядерной сделки, однако примет "необходимые решения", если Совместный всеобъемлющий план действий не будет приносить пользу иранскому народу.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.