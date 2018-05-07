Украинские силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (75)

ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, ранение получил один человек, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие. Накануне в ДНР заявили, что силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его данным, силовики выпустили по территории ДНР более 70 мин, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

"В результате обстрела со стороны ВСУ ранение получил житель населенного пункта Гольмовский… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 325 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.