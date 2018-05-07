Ярошенко опасается, что не переживет месяц в карцере в США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме в США, опасается, что из-за состояния здоровья не выйдет живым из карцера, куда его поместили на месяц, рассказала РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.

По ее словам, около недели назад Константина перевели в карцер якобы из-за конфликта в тюрьме. "Вроде как его кто-то ударил, и Константина изолировали от хулиганов. Но почему наказание несет человек, который не виновен, я не понимаю", — сказала она.

Во время телефонного разговора он сообщил, что в течение месяца не сможет выйти на связь и просил о помощи. "Он сказал мне: "Я не знаю, смогу ли я выйти оттуда живой, мне сейчас уже плохо. Если мне в самое ближайшее время не окажут помощь, умоляю тебя, сделай что-нибудь. Не уверен, что я доживу этот месяц, чтобы выйти из карцера". Вот все, что он мне сказал", — отметила Ярошенко.

Она пояснила, что уже длительный период у Константина расстройство желудка. Он прошел лечение антибиотиками, но они не помогли. "Раньше он покупал себе рис и пил много воды, чтобы не было обезвоживания, а сейчас у него камера два на три с железным лежаком, воды нет. У него начались головокружения, желудок начал болеть", — сказала она. При этом, по ее словам, охранники приносят ему только кофе с молоком и бутерброды, которые он есть не может.

Она призвала дипломатов помочь россиянину.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.