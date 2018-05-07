Ярошенко опасается, что не переживет месяц в карцере в США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в тюрьме в США, опасается, что из-за состояния здоровья не выйдет живым из карцера, куда его поместили на месяц, рассказала РИА Новости супруга Ярошенко Виктория.
Во время телефонного разговора он сообщил, что в течение месяца не сможет выйти на связь и просил о помощи. "Он сказал мне: "Я не знаю, смогу ли я выйти оттуда живой, мне сейчас уже плохо. Если мне в самое ближайшее время не окажут помощь, умоляю тебя, сделай что-нибудь. Не уверен, что я доживу этот месяц, чтобы выйти из карцера". Вот все, что он мне сказал", — отметила Ярошенко.
Она пояснила, что уже длительный период у Константина расстройство желудка. Он прошел лечение антибиотиками, но они не помогли. "Раньше он покупал себе рис и пил много воды, чтобы не было обезвоживания, а сейчас у него камера два на три с железным лежаком, воды нет. У него начались головокружения, желудок начал болеть", — сказала она. При этом, по ее словам, охранники приносят ему только кофе с молоком и бутерброды, которые он есть не может.
Она призвала дипломатов помочь россиянину.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию.