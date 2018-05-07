ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, заявили в республике

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР. Архивное фото

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие. Накануне в оборонном ведомстве ЛНР заявили о восьми обстрелах в Донбассе за сутки.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и БМП-1", — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенных пунктов Донецкий, Желобок, Логвиново, Калиново и Пришиб. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.