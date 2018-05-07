МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Соединённым Штатам из-за антироссийских санкций грозят трудности в сфере коммерческой доставки грузов на МКС, сообщает RT со ссылкой на отчет управления генерального инспектора NASA.

В настоящее время за доставку американских грузов в космос отвечает компания Orbital ATK. Для этого она использует ракеты-носители Antares 230, в составе первой ступени которых используются российские жидкостные ракетные двигатели РД-181, так как собственные американские разработки в этой области еще далеки от практической реализации.

Несколько лет назад Конгресс США ввел ограничительные меры на совместную коммерческую деятельность с рядом российских компаний, в том числе "Энергомаш", который и поставляет двигатели. Принятая к закону поправка не распространяет санкции на сделки, которые Orbital ATK заключает в целях доставки грузов на МКС, однако действует она только до 2020 года. Если ее не продлят, США не смогут использовать Antares 230, то есть вопрос доставки грузов в космос окажется под угрозой.

Согласно документу, над решением проблемы работают Sierra Nevada и SpaceX. Однако Sierra Nevada испытывает технические сложности при разработке кораблей Dream Chaser, а грузовая версия корабля Dragon 2 от SpaceX не прошла все необходимые испытания.

Миссии по доставке грузов играют ключевую роль в успешном использовании Международной космической станции. Коммерческие перевозки — это более 30% годового бюджета на программы МКС.