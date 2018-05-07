МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жители Германии, Франции и Италии считают Владимира Путина сильнейшим мировым лидером, свидетельствуют данные опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.
Второе место занял президент США Дональд Трамп — 25% жителей Франции, 27% — Германии и 29% итальянцев видят его самым сильным среди мировых лидеров. Их поддерживают 43% американцев и 33% британцев.
На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.
Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли Путина сильнейшим мировым лидером.
Опрос прошел с 22 по 27 марта, в нем приняли участие более пяти тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,1%.