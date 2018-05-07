В ФРГ, Франции и Италии Путина считают самым сильным лидером, показал опрос

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Жители Германии, Франции и Италии считают Владимира Путина сильнейшим мировым лидером, свидетельствуют данные опроса, проведенного французской социологической компанией IFop по заказу агентства Sputnik.

Более трети немцев (34%), французов (34%) и итальянцев (38%) назвали Путина сильнейшим лидером в мире на данный момент. Такого же мнения придерживаются 26% британцев и 23% американцев.

Второе место занял президент США Дональд Трамп — 25% жителей Франции, 27% — Германии и 29% итальянцев видят его самым сильным среди мировых лидеров. Их поддерживают 43% американцев и 33% британцев.

На третьем месте глава Китая Си Цзиньпин — его назвали 17% жителей Франции, 19% Германии, 13% Италии, 9% Великобритании, а также 4% жителей США.

Канцлер Германии Ангела Меркель разместилась на четвертой строчке опроса, за нее голоса отдали 13% жителей Италии, 12% Германии, по 9% жителей Франции и Великобритании, а также 4% американцев.

Отмечается, что во Франции, Германии и Великобритании женщины чаще мужчин называли Путина сильнейшим мировым лидером.

Опрос прошел с 22 по 27 марта, в нем приняли участие более пяти тысяч человек старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 3,1%.