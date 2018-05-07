Индия выясняет обстоятельства похищения своих граждан на севере Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Индия устанавливает обстоятельства похищения семерых своих граждан группой неизвестных на севере Афганистана, заявил журналистам официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

Как сообщили ранее местные СМИ, боевики, предположительно, принадлежащие к радикальному движению "Талибан"*, захватили в плен группу из семерых индийских инженеров в афганской провинции Баглан. Нападение было совершено, когда рабочие на автофургоне направлялись на одну из местных электростанций. Вместе с ними был похищен и водитель транспортного средства — афганец.

"Мы осведомлены о похищении индийских граждан в провинции Баглан в Афганистане. Мы находимся в контакте с афганскими властями и устанавливаем детали произошедшего", — заявил журналистам Кумар.

Как пишет газета Times of India, "Талибан"* проинформировал афганскую полицию о том, что индийские рабочие находятся в плену у группировки. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

*Террористическая организация, запрещенная в России.