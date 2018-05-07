Китай и Япония договорятся о механизме связи для предотвращения инцидентов

ТОКИО, 7 мая — РИА Новости. Лидеры Китая и Японии должны договориться о создании в ближайшее время двустороннего механизма связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе на фоне сохранения территориальных противоречий, передало в понедельник информационное агентство Киодо.

По его данным, сделку ожидают во время переговоров в Токио премьер-министра Японии Синдзо Абэ с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна на полях намеченного на 9 мая трехстороннего саммита лидеров двух стран и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

При этом, как утверждает агентство со ссылкой на осведомленные источники, Китай и Япония при договоренности о запуске механизма связи не будут упоминать спорные необитаемые острове Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Вместе с тем, как сообщает Киодо, Китай настаивает на том, чтобы эти острова, на которые также претендуют власти Тайваня, были упомянуты.

По данным Киодо, планы создания такого механизма были намечены еще в 2007 году.

Спорный архипелаг Сэнкаку особенно осложняет японо-китайские отношения с тех того, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.