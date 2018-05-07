Украинский журналист рассказал о планах использования Крымского моста

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире "5 канала" украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.

"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — сказал журналист.

Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России. " Пусть (строят — ред.) не за наш счет, а за их", — добавил ведущий.

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.

Матвей Ганапольский — ведущий радиостанции "Эхо Москвы", в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.