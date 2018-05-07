СМИ: пятая часть депутатов сейма Латвии состояла в КПСС

РИГА, 7 мая – РИА Новости. Как минимум одна пятая часть депутатов сейма (парламента) Латвии была членами Коммунистической партии СССР, сообщает в воскресенье телеканал TV3.

"В сейме Латвии работает как минимум 19 депутатов, которые в советское время состояли в Коммунистической партии", — говорится в сообщении телеканала. Всего в сейме Латвии 100 депутатов.

По данным телеканала, пять депутатов, состоявших в Компартии, представляют оппозиционную фракцию "Согласие", по одному — из также оппозиционных Объединения Регионов и "От сердца Латвии".

В составе правительственных партий также есть выходцы из КПСС – один в партии "Единство", два в Национального объединении "Все — Латвии" и девять человек в премьерской партии "Союз зеленых и крестьян".

Коммунистическая партия в Латвии запрещена. Латвия вышла из состава СССР в 1991 году.