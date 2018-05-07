Эксперт предрек противостояние Второго флота ВМС США и российских подлодок

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Недавно воссозданный в США Второй флот будет противостоять российским подводным лодкам в Атлантике, заявил в интервью The Washington Post экс-командир американского эсминца, военный эксперт Брайан Макграт.

Ранее представители ВМС США объявили о воссоздании Второго флота, объяснив решение обострением конкуренции с великими державами.

Возрождение Второго флота — это сигнал о том, что США намерены "действовать в Северной Атлантике мощнее и убедительнее", заявил Макграт.

По словам эксперта, одной из главных задач воссозданного флота станет противостояние угрозе со стороны "пока малочисленного" флота атомных подводных лодок России, курсирующих в Атлантике. Такие субмарины, как атомная подводная лодка К-329 "Северодвинск", оборудованы гиперзвуковым оружием и ядерными ракетами, которые могут достичь большинства городов на восточном побережье США, отметил Макграт.

Кроме того, российские субмарины, оснащенные минами и противолодочными ракетами, способны помешать развертыванию сил НАТО для поддержки союзников по альянсу, уверен эксперт.

По мнению Макграта, Второй флот в скором времени приступит к патрулированию морских акваторий. В операциях, отмечает он, будут участвовать надводные корабли, беспилотные суда, боевые субмарины и противолодочные самолеты P-8 Poseidon.

Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.

В настоящее время в ВМС США насчитывается шесть действующих подразделений-флотов под номерами 3-7 и 10.