Украина отказалась оплачивать спортсменам поездки в Россию

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Министерство молодежи и спорта Украины перестанет финансировать поездки атлетов на соревнования в Россию. Об этом в Facebook сообщил глава ведомства Игорь Жданов.

Чиновник отметил, что власти не могут "насильно запретить" спортсменам посещать разные страны. При этом он добавил, что у министерства есть "суверенное право" не финансировать поездки на международные соревнования.

"Еще раз подчеркиваю: министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет. <…> Именно в таком виде сегодня действует приказ министерства и будет действовать в дальнейшем, чтобы никто не сомневался", — написал Жданов.

Министр подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.

"Неважно, это граждане Австрии, Великобритании, России, Испании или других стран", — пояснил руководитель ведомства.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что запрет Киева на участие украинских спортсменов в мероприятиях на территории России, введенный в марте, больше не действует. По словам Баха, для этого МОК пришлось взаимодействовать с властями Украины "на различных уровнях, вплоть до президента".