Саудовские ПВО перехватили две ракеты, запущенные из Йемена, сообщили СМИ

ДОХА, 6 мая — РИА Новости. Противовоздушная система обороны Patriot Саудовской Аравии ликвидировала в воскресенье две ракеты, запущенные по провинции Наджран с территории Йемена йеменскими мятежниками из движения "Ансар алла" (хуситы), сообщил саудовский новостной портал "Аль-Аджиль ".

По его информации, ракеты были запущены из места вблизи города Саада на севере Йемена, их удалось сбить сразу в момент проникновения в саудовское воздушное пространство. При этом никто не пострадал.

Хуситы сообщили через принадлежащее им агентству "Саба", что ракеты были выпущены по "экономическим целям Наджрана".

Саудовская Аравия с 2015 года участвует в операциях военной арабской коалиции против хуситов в Йемене на стороне правительства Абд Раббу Мансура Хади, в ответ на это мятежники регулярно обстреливают ее территорию ракетами.