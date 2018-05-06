Франция найдет замену высланным из России дипломатам за лето, считает посол

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Замену французским дипломатам, высланным из России в ответ в связи с "делом Скрипалей", найдут в течение лета, считает посол Франции в РФ Сильви Берманн.

Комментируя ситуацию в интервью, опубликованном на сайте газеты "Коммерсант" , она указала, что "это расследование, которое продолжает вести британская полиция, и оно пока не закончено". "Какой-то дополнительной информации у меня нет — возможно, она есть у наших властей", — указала посол.

Отвечая на вопрос, нашла ли французская сторона замену дипломатам, высланным в ответ российской стороной, Берманн сказала: "Пока нет, это занимает время". "Думаю, в течение летних месяцев мы справимся", — добавила посол.

Говоря о влиянии на работу французского университетского колледжа в Санкт-Петербурге объявления персоной нон-гранта его директора, Берманн указала, что в посольстве сожалеют о его высылке. "Но на смену ему приедет преемник, так что сотрудничество будет продолжено, и мы продолжим работу в Петербурге", — заключила посол.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

На фоне скандала с отравлением США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Италия, Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.