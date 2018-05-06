В Стамбуле в акции "Бессмертный полк" приняли участие около 700 человек

Около 700 человек приняли участие в акции Бессмертный полк в Стамбуле

Около 700 человек приняли участие в акции Бессмертный полк в Стамбуле

АНКАРА, 6 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", приуроченная к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла в воскресенье в Стамбуле, в ней приняли участие около 700 человек, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства России в этом турецком городе Сергей Лосев.

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В субботу акция "Бессмертный полк" прошла в Анкаре, 9 мая шествие состоится в Анталье.

"Сегодня в Стамбуле при поддержке генконсульства России в четвертый раз прошла акция "Бессмертный полк". В шествии и митинге на острове Хейбелиада, несмотря на непогоду, приняло участие около 700 человек. Почтить память ветеранов Великой Отечественной войны собрались соотечественники из России и других союзных республик бывшего СССР", — сказал собеседник агентства.

Акция "Бессмертный полк" в 2018 году уже в седьмой раз пройдет в День Победы в России. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В 2017 году акция "Бессмертный полк" собрала около 250 тысяч участников за рубежом. По данным МИД РФ, шествия прошли в более чем 60 государствах, среди которых страны СНГ, Сербия, Израиль, Греция, Болгария, США, Франция и Великобритания.