СМИ: не менее 45 человек стали жертвами бандитов в нигерийской деревне

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число жертв нападения вооруженных людей на деревню Гваска района Бирнин Гвари в Нигерии возросло до 45, сообщает местное издание Premium Eagle. Ранее сообщалось о гибели 20 человек.

По информации издания, около 500 местных жителей помогают искать тела погибших в деревне. По их словам, точное число жертв еще не известно и может возрасти.

Как ранее сообщалось, вооруженные люди в субботу приблизительно в 14.30 (16.30 мск) приехали в Гваску из соседней деревни, которая находится примерно в десяти минутах езды, и устроили побоище.

Бандиты также сожгли несколько жилых домов, из-за чего несколько человек, в том числе женщины и дети, остались без крыши над головой.