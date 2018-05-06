В Словакии ко дню Победы над фашизмом выпустили сувенирную евробанкноту

ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Сувенирную евробанкноту номиналом 0 евро с изображением памятника Словацкого национального восстания (СНВ) и чехословацкого танка довоенного производства LT-38 выпустили ко дню Победы над фашизмом в Словакии лимитированным тиражом 5 тысяч экземпляров, сообщил в воскресенье журналистам исполнительный директор компании Nunofi Владислав Клайбан.
По словам Клайбана, банкнота имеет нулевой номинал и не может использоваться для финансовых операций. Тем не менее, она изготовлена из тех же самых материалов, что и классические евробанкноты, а также содержит все необходимые защитные элементы.
Изображенный на словацкой сувенирной евробанкноте танк LT-38, согласно чешским СМИ, был разработан и начал выпускаться в 1938 году на пражском заводе ČKD и считался одним из лучших в то время в категории легких танков. После оккупации Чехословакии нацистской Германией в 1939 году завод продолжал еще несколько лет выпускать эти танки для вермахта и его союзников.