Польская полиция разогнала шествие националистов в Катовице

ВАРШАВА, 6 мая — РИА Новости. Польская полиция разогнала шествие националистов в городе Катовице, сообщает агентство РАР.

"Полиция решила пресечь воскресную демонстрацию националистических организаций в Катовицах. Вскоре после этого решения произошли столкновения демонстрантов с полицией", — говорится в сообщении.

Несмотря на призывы полиции, представители организаций Всепольская молодежь и Национальное движение не пожелали разойтись, утверждая, что их демонстрация является законной.

Также полиции пришлось разграничить националистов и их оппонентов, которые скандировали "Силезия свободна от фашизма".

После нескольких предупреждений полиция использовала силу, манифестанты покинули место демонстрации, скандируя "Позор".