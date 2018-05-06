В Ливане завершились парламентские выборы

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости. Избирательные участки в Ливане закрылись в установленное время, после чего начался подсчет голосов.

По данным центра мониторинга, в течение дня проголосовало более 50% избирателей. Предварительные результаты должны опубликовать после полуночи.

По данным местных СМИ, выборы прошли не без нарушений. На ряде избирательных пунктов наблюдались столкновения между сторонниками различных партий. В Бекаа на одном из пунктов сотруднику полиции пришлось применить оружие, выстрелив в воздух.

Однако в целом в стране, согласно отчетам МВД, выборы прошли в стабильной обстановке, без каких либо очевидных нарушений.

Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах, после того как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности.

На 128 мест в парламенте претендуют 976 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов — 37.

© REUTERS / Mohamed Azakir Мужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018 © REUTERS / Mohamed Azakir Мужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018

На протяжении всего дня выборов по всей стране были предприняты повышенные меры безопасности. Порядок обеспечивали, как силы МВД, так и армейские подразделения.

Выборы по новым правилам

С 1960 года в Ливане был принят закон так называемого "Большинства" в рамках парламентских выборов, на основе которого и состоялись выборы в 2009 году. Каждый регион страны имел определенное количество кресел с фиксированным количеством мест, закрепленных за каждой конфессией. Побеждала та группа кандидатов от региона, у которой было больше голосов.

Таким образом, по правилу "Большинства" было невозможно равномерное распределение депутатских кресел между партиями, также данный метод исключал прохождение в парламент независимых депутатов и представителей малочисленных политических движений.

В июне 2017 года были приняты поправки к закону, которые определили новый порядок выборов в стране. Партии договариваются между собой и составляют списки, число кандидатов в которых соответствует количеству мандатов в данном регионе, количество списков при этом не ограничивается. Избиратель, голосуя за кандидата, голосует за весь список, в котором этот кандидат представлен. При подсчете голосов мандаты распределяются между списками в процентном соотношении – чем больше голосов список набрал, тем больше представленных в нем кандидатов пройдут в парламент. При этом распределение мандатов по конфессиональному признаку от региона сохраняется.

Однако, по мнению ряда экспертов, больших изменений нововведения не привнесут, поскольку Ливан негласно поделен по конфессиональному признаку. На юге страны большинство проживающих — шииты, которые традиционно голосуют за кандидатов от партий "Хезболлах" и "Харакет Амаль", в Сайде на юге и Триполи на севере большинство составляют сунниты — сторонники партии "Мустакбаль", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Саад Харири. Возможная напряженность и какие-либо перемены могут произойти в районе Бекаа и Хермель, где традиционно в фаворе была "Хезболлах", но, пользуясь новыми правилами, противоборствующие политические силы активно пытаются пролоббировать своих кандидатов, надеясь ослабить влияние проиранской партии.

Противостояние накалено было и в самом Бейруте, где проживают представители практически всех конфессий. В последние дни между сторонниками партий возникали столкновения на фоне политических разногласий.

По всему Ливану составлены более 70 списков, они поделены неравномерно на 15 округов.

Еще одним новшеством закона о парламентских выборах стало проведение досрочного голосования для граждан, проживающих за рубежом — впервые в истории страны. Такая возможность была предоставлена 27 и 29 апреля 82 тысячам зарегистрированным ливанским гражданам в 40 странах мира.