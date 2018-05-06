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В Ливане завершились парламентские выборы

20:1606.05.2018
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© REUTERS / Ali HashishoГолосование на парламентских выборах в городе Сидон, Ливан. 6 мая 2018Голосование на парламентских выборах в городе Сидон, Ливан. 6 мая 2018
© REUTERS / Ali Hashisho

БЕЙРУТ, 6 мая — РИА Новости. Избирательные участки в Ливане закрылись в установленное время, после чего начался подсчет голосов.

Девушка на избирательном участке после голосования на парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018
© REUTERS / Jamal Saidi
Жители Ливана голосуют на парламентских выборах
По данным центра мониторинга, в течение дня проголосовало более 50% избирателей. Предварительные результаты должны опубликовать после полуночи.

По данным местных СМИ, выборы прошли не без нарушений. На ряде избирательных пунктов наблюдались столкновения между сторонниками различных партий. В Бекаа на одном из пунктов сотруднику полиции пришлось применить оружие, выстрелив в воздух.

Однако в целом в стране, согласно отчетам МВД, выборы прошли в стабильной обстановке, без каких либо очевидных нарушений.

Граждане Ливана впервые с 2009 года проголосовали на парламентских выборах, после того как действующий парламент самостоятельно трижды продлевал свой срок под предлогом политической нестабильности.

На 128 мест в парламенте претендуют 976 зарегистрированных кандидата, при этом места распределены по этноконфессиональному признаку между 11 группами. К примеру, у мусульман-суннитов и мусульман-шиитов по 27 мест, а у христиан-маронитов — 37.

© REUTERS / Mohamed AzakirМужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018
© REUTERS / Mohamed Azakir
Мужчина изучает списки кандидатов на избирательном участке во время парламентских выборах в Бейруте, Ливан. 6 мая 2018

На протяжении всего дня выборов по всей стране были предприняты повышенные меры безопасности. Порядок обеспечивали, как силы МВД, так и армейские подразделения.

Выборы по новым правилам

С 1960 года в Ливане был принят закон так называемого "Большинства" в рамках парламентских выборов, на основе которого и состоялись выборы в 2009 году. Каждый регион страны имел определенное количество кресел с фиксированным количеством мест, закрепленных за каждой конфессией. Побеждала та группа кандидатов от региона, у которой было больше голосов.

Город Бейрут. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Парламентские выборы в Ливане пройдут по новым правилам
Таким образом, по правилу "Большинства" было невозможно равномерное распределение депутатских кресел между партиями, также данный метод исключал прохождение в парламент независимых депутатов и представителей малочисленных политических движений.

В июне 2017 года были приняты поправки к закону, которые определили новый порядок выборов в стране. Партии договариваются между собой и составляют списки, число кандидатов в которых соответствует количеству мандатов в данном регионе, количество списков при этом не ограничивается. Избиратель, голосуя за кандидата, голосует за весь список, в котором этот кандидат представлен. При подсчете голосов мандаты распределяются между списками в процентном соотношении – чем больше голосов список набрал, тем больше представленных в нем кандидатов пройдут в парламент. При этом распределение мандатов по конфессиональному признаку от региона сохраняется.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Ливанское правительство укрепило безопасность и экономику, заявил Трамп
Однако, по мнению ряда экспертов, больших изменений нововведения не привнесут, поскольку Ливан негласно поделен по конфессиональному признаку. На юге страны большинство проживающих — шииты, которые традиционно голосуют за кандидатов от партий "Хезболлах" и "Харакет Амаль", в Сайде на юге и Триполи на севере большинство составляют сунниты — сторонники партии "Мустакбаль", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Саад Харири. Возможная напряженность и какие-либо перемены могут произойти в районе Бекаа и Хермель, где традиционно в фаворе была "Хезболлах", но, пользуясь новыми правилами, противоборствующие политические силы активно пытаются пролоббировать своих кандидатов, надеясь ослабить влияние проиранской партии.

Противостояние накалено было и в самом Бейруте, где проживают представители практически всех конфессий. В последние дни между сторонниками партий возникали столкновения на фоне политических разногласий.

По всему Ливану составлены более 70 списков, они поделены неравномерно на 15 округов.

Еще одним новшеством закона о парламентских выборах стало проведение досрочного голосования для граждан, проживающих за рубежом — впервые в истории страны. Такая возможность была предоставлена 27 и 29 апреля 82 тысячам зарегистрированным ливанским гражданам в 40 странах мира.

© AFP 2018 / Mahmoud ZayyatПредвыборная агитация на улице города Адайсса на юге Ливана. 5 мая 2018
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
Предвыборная агитация на улице города Адайсса на юге Ливана. 5 мая 2018
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