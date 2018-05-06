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Ягланд выразил обеспокоенность прошедшими накануне демонстрациями в России

20:0306.05.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018Участники несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность прошедшими накануне демонстрациями в России.

Участники несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. 5 мая 2018
© REUTERS / Anton Vaganov
Более 100 человек привлечены к ответственности после акции в Петербурге

Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.

Как ранее сообщали в пресс-центре МВД России, "в большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников", и несмотря на то, что не все они были согласованы с местными органами власти, "в ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено".

В поступившем в воскресенье в РИА Новости заявлении, Ягланд предложил России помощь Совета Европы в совершенствовании законодательства в области свободы собраний.

Активист Национально-освободительного движения и протестующий во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© AP Photo
Евросоюз прокомментировал задержания на несанкционированных акциях в России

"Меня беспокоят сообщения о насилии и массовых задержаниях во время вчерашних демонстраций оппозиции в России", — отметил генсек СЕ. "Мирные демонстранты, которые были задержаны, должны быть освобождены", — сказал Ягланд.

"Свобода собраний — это основное право, защищенное Европейской конвенцией о правах человека", — отметил генсек СЕ.

"К сожалению, — добавил Ягланд, — организаторы демонстраций и власти не смогли договориться о местах проведения демонстраций". "В демократических обществах такие вопросы должны решаться мирным и консенсусным образом в соответствии с Конвенцией и прецедентным правом Страсбургского суда", — говорится в заявлении.

"Совет Европы готов помочь нашему государству-члену России улучшить свое законодательство в области свободы собраний", — отметил генсек СЕ.

Полиция во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Несогласованная акция в Москве: 300 задержаны, СПЧ отметил корректность МВД

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Навальный все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

УМВД по столице в субботу сообщило, что в ходе несогласованной акции с участием порядка 1,5 тысячи человек в центре Москвы были задержаны около 300 нарушителей, включая самого Навального, который позже сообщил о своем освобождении из московского ОВД до суда. Кроме того, после профилактических бесед все несовершеннолетние участники несогласованной акции, задержанные полицией, по данным ГУМВД, были переданы родителям.

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал действия полиции и Росгвардии в столице как "четкие и безукоризненные".

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