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"Бессмертный полк" прошел по Мадриду

Сюжет:
"Бессмертный полк" - 2018 (32)
18:3606.05.2018
02240
© РИА Новости / Елена ШестернинаУчастники акции Бессмертный полк в Мадриде, Испания. 6 мая 2018Участники акции Бессмертный полк в Мадриде, Испания. 6 мая 2018
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 6 мая — РИА Новости, Елена Шестернина. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в ряде городов Испании. Только в Мадриде в ней приняли участие, по оценкам полиции, около 500 человек.

Стокгольм. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Бессмертный полк" прошел по центру Стокгольма

Шествие проследовало по центральным улицам испанской столицы — аллеям Прадо и Реколетос, праздник завершился концертом на площади Колумба.

Впереди шествия участники несли Знамя Победы — копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.

Над шествием развивались флаги СССР, Второй Испанской Республики, России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Белоруссии… Под песни военных лет и песни о войне, под голос Юрия Левина, зачитывающего сводки с фронтов, колонна двигалась по центру Мадрида. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали мадридский "Бессмертный полк" на телефоны.

Байгабыл пришел на праздник всей семьей — с женой и четырьмя сыновьями. Сам он из Казахстана. Из Алма-Аты был призван на фронт его дядя, Сержан Саутпаевич Саутпаев. "Он начал войну рядовым, закончил командиром минометной роты, командовал минометными подразделениями на Курской дуге в составе Степного фронта, освобождал Европу, был награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями за освобождение Будапешта, Праги… Такой у нас героический дедушка, служил как положено, мы им очень гордимся", — говорит Байгабыл.

Участница 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 от России Юлия Самойлова во время акции Бессмертный полк в Лиссабоне. 6 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Лиссабоне шествие "Бессмертного полка" возглавила Юлия Самойлова

Про своего прадеда Денис Гончаров знает только то, что смог найти в архивах. "Я нашел справку из военкомата — в ней говорилось, что Большаков Давыд Александрович пропал без вести под Сталинградом. Он отец моей бабушки. Бабушка сама из деревни под Ульяновском. Говорила, что ушел на фронт и не вернулся. Больше про него ничего не знали. В 1966 пришла справка из военкомата, что пропал без вести", — рассказывает Денис.

Дед Елены — человек, который служил вместе с легендарным майором Гавриловым, возглавившим оборону Брестской крепости. "Комиссаренко Константин Григорьевич был личным водителем майора Гаврилова, который возглавлял защиту Брестской крепости. Они прошли вместе Финскую войну. В самом начале обороны Брестской крепости на Константина Григорьевича была возложена задача по вывозу документов в тыл. Он был ранен осколком в лицо и вернуться уже не смог. Он встречался в Гавриловым после войны. О героической обороне Брестской крепости ни во время войны, ни несколько лет после не знали. Только благодаря книге Сергея Смирнова "Брестская Крепость", который изучал архивы, об этом подвиге стало известно", — рассказывает Павел, муж Елены.

В конце колонны идут испанцы с республиканскими флагами. СССР во время Гражданской войны в Испании оказал большую помощь республиканцам, боровшимся против армии Франсиско Франко – и эту помощь испанцы не забыли.

Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне. 5 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Участники "Бессмертного полка" провели шествие в центре Вашингтона

"Советский Союз и русские поняли, что первый фронт будущей Мировой войны находится в Испанской Республике. Военно-техническая помощь СССР Испанской Республике была очень важной. Большое количество детей были эвакуированы в СССР, туда же после войны эмигрировали многие республиканцы, они участвовали в войне против фашизма в рядах Красной Армии. Многие испанские дети, которые отправились в СССР, когда им было 13-14 лет, погибли на фронте", — говорит Анхелес Маэстро.

Посол России в Испании Юрий Корчагин пришел на шествие с семьей. "Это мой отец — Петр Афанасьевич", — говорит он, показывая на черно-белую фотографию.

"В июне 1941 года он закончил МГУ, только защитил диплом. После начала войны пошел на фронт — сначала был командиром пулеметного взвода, воевал на передовой. Всю войну прошел. Я мальчишкой любил его расспрашивать про войну. Он рассказывал. Рассказывал один эпизод особенно часто — как смог уцелеть, когда думал, что уже погиб. Больше десяти лет назад он ушел из жизни", — говорит Корчагин.

"Это очень хорошая акция, душевная, спонтанная. Хорошо, что ее проводят по всему миру. Только в Испании в шести городах", — сказал российский посол.

Акция Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Никто не забыт: в бельгийском Льеже пройдет акция "Бессмертный полк"

Девушка с флагом Азербайджана несет в руке черно-белую фотографию под которой написано имя — Исмаил Рагимович Ализаде. "Он ушел на фронт и оставил жену с четырьмя детьми, пропал без вести под Ленинградом. Самому старшему сыну — моему дедушке — было 12 лет и ему пришлось заменить в семье отца, работать", — рассказывает Нурия, которая учится и работает в Мадриде.

В испанской столице впервые акция "Бессмертный полк" прошла в 2016 году. "Мы проводим это мероприятие уже в третий раз. Приезжают из других регионов Испании — из Майорки, из Витории, из Малаги, из Марбельи. Пришли многие выходцы из республик бывшего СССР — Белоруссии, Азербайджана, других стран, несут свои национальные флаги. Это наш общий праздник и наша общая история", — говорит один из организаторов шествия, глава общественной организации "Благое дело" Роман Демьян.

6 мая 2018 года колонны "Бессмертного Полка" прошли по улицам других городов Испании — Барселоны, Аликанте, Сантандера, Сан-Себастьяна и Льорет-де-Мар.

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