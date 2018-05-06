"Бессмертный полк" прошел по центру Стокгольма

СТОКГОЛЬМ, 6 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в центре Стокгольма, сообщила РИА Новости одна из организаторов акции, председатель Союза русских обществ в Швеции Людмила Сигель.

"Мы довольны проведенной акцией. Все прошло хорошо и спокойно", — сказала она.

По ее словам, шведская полиция подсчитала, что в акции приняли участие около 500 человек. Приблизительно столько же человек участвовали в акции в прошлом году.

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Сигель рассказала, что марш начался с небольшой манифестации на площади Мариеторйет в центре Стокгольма. "Люди пришли с фотографиями своих погибших родственников и впервые в этом году многие смогли рассказать собравшимся с микрофоном в руках о своих родственниках", — сказала она.

После этого участники акции прошли несколько сотен метров к другой площади — Медборгарплатсен, где продолжили свою акцию памяти.

"Манифестация вызвала любопытство многих шведов, которые останавливались и спрашивали о том, что такое "Бессмертный полк" и что за ленточки у людей. Мы поясняли", — сказала Сигель.

Проживающие в Швеции выходцы из России проводят акцию в Стокгольме четвертый год.