Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Манчестере

ЛОНДОН, 6 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Акция "Бессмертный полк" в честь победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в воскресенье в Манчестере, собрала около 150-200 человек, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Великобритании.

По его словам, в акции памяти приняли участие представители администрации Манчестера, члены организации ветеранов войн в Великобритании Королевский Британский легион, представители Русской православной церкви, а также члены русской общины города.

"После шествия состоялся торжественный митинг, на котором участники акции выступили с речами, затем были исполнены песни военных лет и выступили музыкальные коллективы из России", — сказал представитель посольства РФ.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Манчестере состоялась в 2016 году. С тех пор мероприятие, как и в других британских городах, стало традиционным.

Так, в воскресенье память советских войнов почтили в британских городах Дерби и Мансфилде. Ранее акция памяти прошла в Оксфордшире. В Лондоне шествие состоится в День Победы 9 мая.