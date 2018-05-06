В Лиссабоне шествие "Бессмертного полка" возглавила Юлия Самойлова

Участница 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 от России Юлия Самойлова во время акции Бессмертный полк в Лиссабоне. 6 мая 2018

Участница 63-го международного конкурса песни Евровидение - 2018 от России Юлия Самойлова во время акции Бессмертный полк в Лиссабоне. 6 мая 2018

МАДРИД, 6 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" состоялось в воскресенье в Лиссабоне, в акции приняли участие 1200 человек, сообщили РИА Новости в посольстве России в португальской столице.

Колонну возглавила певица Юлия Самойлова – российская участница международного музыкального конкурса "Евровидение", который проходит в этом году в Лиссабоне.

Организаторами ставшего уже традиционным "Праздника Победы и Мира" стали ассоциация соотечественников "Шанс+" и общественная португальская ассоциация "Юрий Гагарин" при поддержке других организаций соотечественников из различных регионов Португалии и при содействии со стороны столичной мэрии.

Люди несли портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла под музыку и песни военных лет. Развевались знамена России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии, георгиевские ленточки и флажки Дня Победы, копии Знамени Победы.