Президент Сербии запланировал рабочий ужин с Путиным 8 мая

БЕЛГРАД, 6 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич планирует провести рабочий ужин с российским лидером Владимиром Путиным 8 мая в Москве.

"Восьмого мая планирую встретиться с Владимиром Путиным и провести с ним ужин… Будем разговаривать о Косово и Метохии, "Турецком потоке", энергетике и экономике", — заявил президент Сербии в воскресенье в эфире телеканала Pink.

По его словам, 9 мая он будет присутствовать на Параде Победы в Москве вместе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Вучич также отметил, что благодаря России сербы избежали в 2015 году (когда РФ наложила вето в Совбезе ООН на резолюцию о Сребренице – ред.) "печати народа, совершившего геноцид", за что он лично благодарен российскому руководству.

"Россия оказывает поддержку и в тяжелой борьбе за Косово и Метохию, в которой мы не можем победить, но можем требовать защиты для нашего народа и защиты жизненных и государственных интересов. Хочу, чтобы никто не портил репутацию Сербии, и в этом у нас есть поддержка РФ", — подчеркнул сербский лидер.

Россия в 2015 году заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции по Сребренице, признающей расстрел мужчин и юношей-мусульман силами боснийских сербов в июле 1995 года геноцидом. За документ проголосовали 10 членов Совета, еще четверо — Китай, Ангола, Нигерия и Венесуэла воздержались. По словам экс-представителя России при ООН Виталия Чуркина, принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, при том что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.