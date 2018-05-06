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В мире

Заявление ЕС по протестам в России подготовили заранее, заявили в ОП

16:1506.05.2018
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАкция оппозиции в МосквеАкция оппозиции в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Заявление ЕС в связи с протестными акциями было подготовлено заранее, считает член Общественной палаты РФ, директор фонда "Исследования проблем демократии" Максим Григорьев.

Активист Национально-освободительного движения и протестующий во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018
© AP Photo
Евросоюз прокомментировал задержания на несанкционированных акциях в России
Протестные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли в субботу в крупных городах России, некоторые из них были согласованы с местными властями, многие прошли несанкционированно. В большинстве случаев организаторы несанкционированных акций отказывались идти на компромисс с местными властями, предлагавшими альтернативные площадки для согласованных митингов и шествий, если они были заняты под другие мероприятия.

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что в несогласованной субботней акции в столице участвовали порядка 1,5 тысячи человек, около 300 нарушителей были задержаны, включая Навального. Действия полиции и Росгвардии в столице глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников охарактеризовал их как "четкие и безукоризненные". В Петербурге, по данным ГУМВД, были задержаны около 200 нарушителей из около 2 тысяч участников несанкционированной акции.

Европейский союз после акций заявил, что ожидает от российских властей того, что они "полностью выполнят международные обязательства, взятые Россией, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ, по защите прав и безотлагательному освобождению мирных демонстрантов и журналистов". По мнению представителей ЕС, "даже если некоторые из демонстраций не были санкционированы в месте их проведения", это не может служить оправданием "массовых задержаний".

"Ситуация, когда власти разрешают проведение митинга в центре, на проспекте Сахарова, и организаторы этого незаконного митинга специально посылают людей, чтобы нарушать закон и делают это максимально публично, это, конечно, дает четкое понимание того, что хотели сделать организаторы этого незаконного мероприятия. Их задача была не в том, чтобы дать людям высказать свою точку зрения — их задача была спровоцировать полицию на какие-либо действия с тем, чтобы максимальное количество людей было задержано и арестовано. При этом я могу сказать, что полиция не шла на эту провокацию, не поддалась, и действия ее были максимально корректные, в рамках закона, насколько они могли быть предприняты по ситуации", — заявил Григорьев.

Акция оппозиции в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Несовершеннолетних, задержанных на акции в Москве, отпустили после бесед
"Все участники, которые там были, они понимали, что нарушают закон", — добавил он.

По мнению Григорьева, российским полицейским удалось "выбрать корректный и ясный формат своего поведения, я бы даже сказал, чересчур предупредительный", особенно если сравнивать их действия с действиями западных коллег на аналогичных акциях протеста. Он также прокомментировал заявление ЕС.

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что в этом плане Навальный и представители Европейского союза и американцы работают в некой совместной связке, и я думаю, что такого рода заявления они уже приготовлены были заранее… То, что было в Испании, связанное с отделением Каталонии, — вот там действительно были массовые задержания, и они носили очень жестокий характер, однако позиции Европейского союза по этому поводу мы не услышали. В этом плане Навальный и ЕС и США работают в унисон, и какими бы ни были действия российской полиции, все равно заявления ЕС будут носить максимально жесткий характер, совершенно нехарактерный для них в отношении к действиям куда большей жесткости, которую проявляют европейские полицейские к таким незаконным акциям", — сказал член ОП РФ.

Как ранее сообщали в пресс-центре МВД России, "в большинстве городов акции прошли с незначительным количеством участников", и несмотря на то, что не все они были согласованы с местными органами власти, "в ходе их проведения существенных нарушений общественного порядка не допущено". Как указали в пресс-центре, акции в Великом Новгороде, Владивостоке, Абакане, Улан-Уде, Ульяновске, Ростове-на-Дону, Пскове, Волгограде, Оренбурге, Ярославле, Твери, Мурманске, Архангельске, Владимире, Ставрополе и Иваново собрали от 50 до 200 человек, в Иркутске в акции приняли участие 200 человек, а в Новосибирске — около 400.

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Навальный все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

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