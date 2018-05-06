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Американцы реже заходят в Facebook после скандала с Cambridge Analytica

16:1306.05.2018
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Каждый четвертый пользователь социальной сети Facebook в США стал меньше ею пользоваться или совсем отказался от нее после скандала с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Рейтер совместно с компанией Ipsos.

Страница социальной сети Фейсбук. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook
Согласно данным опроса, около половины (49%) американских пользователей Facebook заявили, что не стали реже пользоваться социальной сетью, при этом почти четверть опрошенных (26%) отметили, что заходят в социальную сеть еще чаще.

Оставшиеся 23% респондентов заявили, что в последнее время меньше используют Facebook, не используют вообще или удалили свой аккаунт.

При этом 64% опрошенных заявили, что пользуются соцсетью как минимум раз в день, что на 4% меньше, чем в марте, когда компания проводила схожий опрос сразу после скандала с Cambridge Analytica.

Результаты опроса также показали, что пользователи Facebook в США более осведомлены о вопросах безопасности, чем те американцы, которые "сидят" в других социальных сетях. Так, 74% респондентов, использующих Facebook, в курсе своих текущих настроек безопасности, а 78% знают, как их изменить. Аналогичные показатели среди пользователей Instagram составляют 60% и 65%, среди пользователей Twitter – 55% и 58% соответственно.

Здание в котором находится офис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, Великобритания
© AFP 2018 / Tolga Akmen
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Данный опрос проводился среди жителей США с 26 по 30 апреля. Участие в нем принимали 2194 совершеннолетних американца, в том числе 1938 пользователей Facebook. Доверительный интервал составляет три процентных пункта.

Скандал вокруг Facebook разгорелся в марте текущего года. Тогда газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, во время его предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети. Преподаватель Кембриджского университета Александр Коган заявил, что через созданное им приложение на платформе соцсети "This is your digital life" передал данные о пользователях Facebook третьим лицам, включая Cambridge Analytica. В апреле Facebook сообщил, что Cambridge Analytica ошибочно были переданы данные 87 миллионов ее пользователей, в основном из США.

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