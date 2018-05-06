Велогонщик-экстремал погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Французский велогонщик-экстремал Франсуа Жисси разбился при подготовке к новому мировому рекорду скорости, сообщает газета L'Alsace.

L'Alsacien François Gissy est mort lors d'un entraînement avec son vélo-fusée — Franceinfo https://t.co/3cDo9cWPG1 pic.twitter.com/SWdykyTzJy — Toute la Presse (@ToutelaPresse) 6 мая 2018 г.

Инцидент произошел в коммуне Мюншуз в департаменте Верхний Рейн на северо-востоке Франции. Жисси не справился с управлением во время испытаний реактивного велосипеда собственной конструкции, который должен был разгоняться до 400 километров в час.

На скорости около 300 километров в час француз вылетел с трассы и скончался от полученных травм. По словам свидетелей происшествия, причиной трагедии могло стать плохое состояние дорожного полотна.

Франсуа Жисси стал известен после того, как в 2014 году установил рекорд скорости, разогнавшись на велосипеде до 333 километров в час.