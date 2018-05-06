Порошенко заявил, что "не любит деньги"

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Focus рассказал о своем отношении к деньгам и олигархам.

На просьбу журналиста продолжить фразу "Я люблю деньги, потому что…" он ответил, что "не любит деньги".

Также интервьюер поинтересовался, насколько тяжело "усложнять жизнь олигархам" в стране, будучи при этом одним из них. Порошенко не стал отрицать тот факт, что является представителем олигархических кругов, однако отметил, что в борьбе с себе подобными у него "нет никаких препятствий".

"За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии", — заявил он.

Заявления украинского лидера о "нелюбви" к деньгам не находят подтверждения на практике. За 2017 год частные компании, принадлежащие Порошенко, получили госконтракты на сумму 29,3 миллиона долларов. Кроме того, вопреки предвыборным обещаниям президент Украины не спешит избавляться от своего главного актива – кондитерского концерна Roshen. Согласно рейтингу, составленному изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital, Порошенко входит в пятерку богатейших людей Украины.

Ранее в правящей партии Германии, Христианско-демократическом союзе (ХДС), подвергли украинского президента критике за недостаточные усилия по борьбе с коррупцией и потребовали от него определиться, президент он или олигарх.