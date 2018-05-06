Генсек ЛАГ прокомментировал ситуацию с Израилем и СБ ООН

КАИР, 6 мая — РИА Новости. Действия Лиги арабских государств (ЛАГ) и активные дипломатические контакты арабских стран заставили Израиль снять свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил генеральный секретарь панарабской организации Ахмед Абуль Гейт.
По словам официального представителя ЛАГ, арабские страны разъясняли партнерам в ООН, что Израиль продолжает оккупировать палестинские территории и не выполняет резолюции Совбеза, нарушая тем самым Устав организации.
Он добавил, что ЛАГ продолжит противодействовать выдвижению Израиля на любые руководящие позиции в ООН, пока это государство "не прекратит оккупацию палестинских территорий и не станет соблюдать все соответствующие резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН".
Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств претендуют Германия и Бельгия. Полномочия Нидерландов и Швеции истекают в нынешнем году.