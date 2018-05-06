Генсек ЛАГ прокомментировал ситуацию с Израилем и СБ ООН

КАИР, 6 мая — РИА Новости. Действия Лиги арабских государств (ЛАГ) и активные дипломатические контакты арабских стран заставили Израиль снять свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, заявил генеральный секретарь панарабской организации Ахмед Абуль Гейт.

"Методичные политические усилия ЛАГ, а также активные дипломатические контакты арабских стран заставили Израиль снять свою кандидатуру на место непостоянного члена СБ ООН на период 2019-2020 годов, отказавшись от участиях в выборах, которые пройдут в июне на заседании генеральной Ассамблеи ООН", — сказал Абуль Гейт, его слова приводятся в заявлении ЛАГ.

По словам официального представителя ЛАГ, арабские страны разъясняли партнерам в ООН, что Израиль продолжает оккупировать палестинские территории и не выполняет резолюции Совбеза, нарушая тем самым Устав организации.

Он добавил, что ЛАГ продолжит противодействовать выдвижению Израиля на любые руководящие позиции в ООН, пока это государство "не прекратит оккупацию палестинских территорий и не станет соблюдать все соответствующие резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН".

Ранее Израиль сообщил, что не будет бороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на выборах в этом году, сообщило постпредство страны при ООН в пятницу.

Выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня. После выхода из борьбы Израиля на два места в группе западноевропейских и других государств претендуют Германия и Бельгия. Полномочия Нидерландов и Швеции истекают в нынешнем году.