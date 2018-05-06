Глава Объединенных сил Украины проверил боеготовность военных в Донбассе

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости. Глава Объединенных сил Украины Сергей Наев проверил состояние дел на позициях украинских военных вдоль линии разграничения в Донбассе, сообщается в воскресенье на сайте минобороны Украины.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.
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