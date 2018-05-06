Помощник Хаменеи обвинил США в переправке боевиков ИГ* в Афганистан

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистан, сообщает агентство Tasnim.

"Власти США сами признали создание ИГ*, и сегодня у нас есть доказательства того, что они переправляют ИГ* в Афганистан", — заявил Сафави.

По его словам, США уничтожают весь регион, и присутствие этой страны на Ближнем Востоке небезопасно.

"Если сегодня (президент США Дональд) Трамп поднимает вопросы о СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы), то это из-за тех неудач, которые он потерпел в Иране. Американцы вынуждены покидать Сирию и отступать из Западной Азии и не могут справиться с великим народом Ирана", — добавил Сафави.

Ранее глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери заподозрил США в переброске боевиков, в том числе террористов ИГ*, в Афганистан. Схожую точку зрения высказывал бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахид, заявлявший, что "западные силы" после поражения ИГ* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.

*Террористическая организация, запрещенная в России