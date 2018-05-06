В Эстонии перезахоронили останки 71 бойца Красной армии

ТАЛЛИН, 6 мая — РИА Новости. Останки 71 бойца Красной армии, погибшего при освобождении Эстонии от фашистов, в воскресенье были перезахоронены на мемориальном участке кладбища города Маарду недалеко от Таллина, сообщила городская мэрия.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, город уважает историческую память и относится с глубоким почтением к людям, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом.

"Вторая мировая война унесла огромное количество жизней, она затронула почти каждую семью и до сих пор отдается эхом в сердцах многих еще живущих людей. Раз в год мы собираемся здесь, люди разных возрастов и национальностей, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне, а также выразить наше уважение к ветеранам", — сказал мэр.

Церемонии перезахоронения проводятся на Маардуском мемориале ежегодно с 2005 года. В этом году она прошла в тринадцатый раз. Теперь на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли упокоение 1070 воинов, которые погибли на территории Эстонии во время Второй мировой войны. Поисковые работы ежегодно проводятся активистами военно-исторического объединения "Вирония" и военно-исторического клуба "Фронт Лайн".