В ДНР опасаются обстрелов со стороны силовиков во время Дня Победы

ДОНЕЦК, 6 мая — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что опасается обстрелов со стороны украинских силовиков во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы не исключаем, что в преддверии и во время празднования нашей Республикой Дня Победы в Великой Отечественной войне… (будут) провокации, в том числе с обстрелами наших мирных городов, как это уже было год назад в населенном пункте Безыменное, где в этот момент проходили торжественные мероприятия", — сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что "активная" оборона ополчения не позволит силовикам "испортить" праздник.