Пашинян намерен лично встретить поддержавшего протесты солиста SOAD

Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018

Лидер оппозиционного движения Мой шаг Никол Пашинян во время митинга на площади Республики в Ереване. 29 апреля 2018

ЕРЕВАН, 6 мая — РИА Новости. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян сообщил, что лично встретит прибывающего в понедельник в Ереван солиста известной американской рок-группы System of a Down Сержа Танкяна, поддержавшего акции протеста в Армении.

Накануне Пашинян сообщил, что Танкян прибудет в Ереван вечером 7 мая, и призвал своих сторонников подготовиться к встрече.

"Я встречу Сержа Танкяна в аэропорту и мы вместе направимся на площадь Республики. Примерно в 21.00 (20.00 мск) мы будем на площади и выступим с краткой речью", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook. Он добавил, что там же будет дана информация о планах на 8 мая – день выборов премьер-министра. Единственным кандидатом на пост главы правительства является Пашинян.

Ранее Танкян назвал торжеством справедливости отставку премьер-министра Армении под давлением акций гражданского неповиновения.

В своем видеообращении музыкант посоветовал протестующим держаться подальше от терминологии "цветной революции", так как она ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом. Он также призвал конкретизировать требования участников акции протеста, в частности представить пакет реформ для искоренения несправедливостей, коррупции и загрязнения окружающей среды, а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

При этом у оппозиции 1 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.