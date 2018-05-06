США запретили Украине использовать Javelin в Донбассе

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире канала "Прямой" объяснил, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам Туки, на данный момент существуют "определенные ограничения" со стороны США на использование Javelin.

"Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — заявил замминистра.

При этом Тука отметил, что запрет могут отменить "в любой момент".

"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", — добавил украинский чиновник.

Американская администрация в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несколько дней назад официальный представитель Госдепа сообщил, что ракетные комплексы уже доставлены на Украину.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе.